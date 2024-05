Basket B Nazionale, dirigenza al lavoro. Galetti, Garelli e Niccolai: tre nomi per la panchina Virtus La Virtus Imola si prepara per la prossima stagione di serie B e deve scegliere il nuovo allenatore. Tra i nomi in lizza ci sono Gianluigi Galetti, Luigi Garelli e Andrea Niccolai. La decisione sarà cruciale per affrontare un campionato più impegnativo.