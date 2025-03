Basket B Nazionale: domenica 23 il derby con la Virtus. L’Andrea Costa punta a esaurire tutti i biglietti nella prevendita

Sul campo l’Andrea Costa non sta certamente attraversando uno dei suoi momenti migliori della stagione, ma il richiamo del derby della prossima settimana mette evidentemente d’accordo tutti i tifosi biancorossi, pronti a sostenere la propria squadra nella stracittadina che il 23 marzo animerà il PalaRuggi.

Per questo motivo la prevendita dell’Andrea Costa (padrona di casa del derby) sarà aperta anche nella giornata odierna, dalle ore 10 alle 12:30 nella sede della Up Lavoro, in via Selice 211.

La prevendita per i tifosi biancorossi proseguirà poi la prossima settimana nelle giornate di martedì e giovedì (dalle 17:30 alle 19) e sabato (dalle 11:30 alle 12:30) nella sede della Silflex (via Musconi 21).

L’idea della società è di riuscire a esaurire tutti i tagliandi disponibili nelle giornate di prevendita (in contemporanea anche a quella della Virtus per il settore ospiti), con la biglietteria del PalaRuggi destinata così a restare chiusa il giorno stesso del derby.

In classifica la Virtus Imola precede l’Andrea Costa di quattro lunghezze, 30 a 26.

