Basket B Nazionale: dopo due supplementari i ragazzi di Galetti devono arrendersi. Maratona Virtus: a vincere è Faenza

VIRTUS IMOLA 86 BLACKS FAENZA 90 Dopo due tempi supplementari

VIRTUS IMOLA: Morina 12, Anaekwe 20, Ambrosin 6, Vaulet 15, Fiusco 4, Vannini, Masciarelli 12, Kadijividi 4, Zangheri, Pinza 8, Ricci 5, Santandrea. All. Galetti.

BLACKS FAENZA: Fragonara 14, Cavallero 21, Poggi 14, Calbini 13, Magagnoli 2, Ndiaye 8, Vico 9, Poletti, Garavini, Sirri. : All. Garelli.

Arbitri: Rinaldi e Mammoli.

Note: parziali 13-18; 35-37; 52-57, 72-72, 78-78. Tiri da due punti: Virtus Imola 23/54; Blacks Faenza 23/46. Tiri da 3: 8/32; 9/34. Tiri liberi: 16/22; 17/29. Rimbalzi: 57, 53.

Il cuore grande ed immenso della Virtus Imola non è bastato per tornare a vincere. La squadra di coach Gianluigi Galetti ha giocato una sfida monumentale, ha tenuto testa ai Blacks Faenza e ci sono voluti ben due supplementari ai manfredi per avere la meglio su una V imolese mai doma e coraggiosa. Alla fine non sono arrivati punti, però resta una prestazione che fa ben sperare per il futuro.

Dopo il 4-4 iniziale, Faenza mette a segno il primo strappo (4-11) firmato dalla tripla di Fragonara, Cavallero e Calbini. La forbice si allarga a +7 (8-15) a 3’02’’ dalla prima sirena arriva il time out di coach Galetti. Nel finale di quarto il 2+1 di Anaekwe vale il -5 (13-18). Lo stesso pivot firma anche il -3 (15-18), ma è una partita a rincorrersi con i manfredi che provano a scappare e vengono respinti dai gialloneri tanto che Pinza e Masciarelli firmano il sorpasso interno (28-25), Pinza per il +6, ma lo 0-6 esterno per la nuova parità (31-31); il canestro finale di Fragonara vale il+2 esterno all’intervallo lungo.

Ad inizio ripresa Faenza piazza un parziale di 9-2 per il +9 a 5’37’’ dalla prima sirena (37-46) e qui Galetti chiama time out. Al rientro tripla di Ricci (40-46), si gioca praticamente punto a punto, alla penultima sirena Faenza è sopra di cinque lunghezze. Nell’ultimo quarto FIusco e Vaulet (56-57), e gara tutta da giocare. Strappo Faenza +5, Imola di nuovo pari (63-63).

I locali mettono il naso avanti, Vaulet subisce fallo mentre tira dall’arco, 3/3 dalla lunetta (68-65), Anaekwe regala il più 5 (70-65) a 180 secondi dal gong. Break faentino, Cavallero a 26’’ pareggia con un cesto da tre (72-72); non si segna più e si va al supplementare. Il volume si alza, la tripla di Ambrosin per il +3 (76-73), parità con il cesto di Poggi (78-78) e nuovo supplementare.

Una partita infinita e volume sempre più alto. Quattro liberi di Ammannato (83-87), Morina (85-87). Poggi (85-89), Vaulet segna però un solo libero (86-89), Calbini in lunetta un solo centro (86-90). Finisce cosi. E sabato sera la Neupharma Virtus Imola farà visita alla capolista Legnano. L’Andrea Costa (una gara in meno) e la Virtus restano appaiate in classifica a 22 punti.

Antonio Montefusco