Basket b nazionale. Ecco Valentini, un’altra freccia per la Virtus di Zappi

La Virtus si rinforza ancora. Il club del presidente Davide Fiumi ha messo a disposizione di coach Zappi il play Luca Valentini (’97) in arrivo da Taranto. Con la maglia tarantina Valentini ha raccolto il 35 per cento da tre, il 45 da due e il 60 ai liberi, chiudendo l’esperienza in Puglia con 10,4 punti a partita. Valentini è nato a Rovereto (Trento), prima di trasferirsi a Taranto nell’estate 2023 in carriera ha indossato le maglie di Casale Monferrato, Desio, Lugo, Oleggio, poi all’Andrea Costa in A2 dove segnava

6,3 punti a partita con 3 rimbalzi e due assist in 20’ di utilizzato. Nel 2023 Valentini si è laureato in scienze motorie discutendo la tesi dal titolo L’importanza del fattore psicologico nello sport. L’innesto servirà a Zappi per allungare le rotazioni e dare respiro a Barattini che nelle ultime settimane ha dovuto fare gli straordinari in regia. Un’altra freccia nell’arco giallonero da sfruttare in questo finale.