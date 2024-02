Basket b nazionale. I rimpianti di Zappi:: "Virtus penalizzata dall’arbitraggio»

Tutto quello che la Virtus poteva fare, sabato, l’ha fatto. E’ finita sotto con Roseto, poi dal terzo quarto in avanti la squadra di Zappi ha preso in mano le redini del match mettendo la freccia con una tripla di Aglio a 28’’ dalla fine (70-71). Poi per i gialloneri si è spenta la luce, ma non sono stati giocatori e staff tecnico a premere il pulsante del buio. In casa Virtus mancano alcune fischiate.

"Mi piacerebbe parlare di Imola-Roseto – dice Mauro Zappi – che è stata una bella partita. Ha vinto Roseto che non ha bisogno di quanto combinato dagli arbitri. L’infrazione di passi di Petracca non sanzionata è clamorosa. Avevamo rimesso in piedi la partita, ma è mancato il rispetto per tutte le componenti del basket. Eravamo riusciti a mettere il naso avanti in un momento, poi è accaduto quello che è accaduto, sono orgoglioso della mia squadra". L’allenatore ha espresso più volte il proprio dissenso sulla conduzione arbitrale. "Alla mia squadra ho detto di non perdere energie nelle proteste, che sarei stato io a rimarcare le nostre ragioni. Protestare toglie energie, se contro hai una squadra più forte, non puoi perdere l’equilibrio. L’arbitraggio ha scontentato tutti. Nel finale ci sono almeno due non fischiate allucinanti".

Nei primi due quarti la Virtus è stata in balia degli avversari, dopo l’intervallo le cose sono cambiate.

"Ai miei ragazzi ho detto di stare tranquilli. Bastava giocare il nostro basket e le percentuali si sarebbe spostate, sapevamo che con la zona match up avremmo potuto cucinare Roseto. Abbiamo rimesso in piedi una gara che meritava un altro epilogo". Domani la sfida con Fabriano che arriva da cinque vittorie consecutive. La Virtus probabilmente dovrà fare a meno di Valentini uscito per un problema muscolare: "Ho seri dubbi che Luca possa recuperare".

