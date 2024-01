Basket B Nazionale: il contratto rescisso in modo consensuale. Virtus e Balciunas si separano. Adesso servirà un rinforzo

La Virtus Imola vince il derby, ma non trova la pace. Dopo l’infortunio di Fiusco, fuori per tutta la regular season, ieri è arrivata anche la rescissione consensuale con il play guardia Juozas Balciunas, uno dei colpi più importanti della campagna acquisti estiva.

Ieri l’annuncio della separazione, forse inaspettata, ma visto il minutaggio di Balciunas nelle ultime uscite, l’addio non sorprende poi nemmeno troppo.

Nelle gerarchie di coach Zappi il play titolare è Marco Barattini in campo per 31 minuti nel derby vinto contro l’Andrea Costa domenica, il lituano invece solo 13 e non era partito nemmeno in quintetto.

Il suo spazio si era assottigliato già da qualche settimana, ma l’atleta ha comunque fatto la sua parte rispettando gerarchie e scelte dell’allenatore. Rinunciare ad un elemento di talento come Balciunas non è stata sicuramente una decisione facile da prendere, soprattutto dopo avere perso anche Fiusco che sarà out per tutto il resto della stagione a causa dell’infortunio subito con Padova.

Ora la Virtus è ufficialmente sul mercato, serve qualcuno che prenda il posto di Balciunas, e il neo arrivato potrebbe essere uno straniero.

Il giro delle consultazioni è già iniziato, la V imolese seguirà le indicazioni di coach Zappi; e chissà che non arrivi un elemento avuto già dall’allenatore nella sua avventura in biancorosso durata sette stagioni.

La partita di domenica è dietro l’angolo, il coach spera di avere un elemento da mettere in campo contro San Severo; non sarà Emanuele Trapani il cui nome è circolato con insistenza.

La palla adesso passa a Carlo Marchi: ancora una volta il diesse dovrà fare il massimo per la sua creatura.

Antonio Montefusco