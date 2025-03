Basket B Nazionale: l’allenatore Galetti punta dritto ai play in. La Virtus Imola pensa allo sprint. Sette gare per inseguire il sogno

Mancano 7 partite al termine e fino a questo momento la Virtus ha raccolto 30 punti, gli stessi di Lumezzane e Vicenza. La permanenza in categoria, primo obiettivo in campionato è molto vicino, i gialloneri sono in lotta per partecipare ai play in a cui sono ammesse le squadre dal 7° al 12° posto, la settima e ottava piazzata aspetteranno le vincenti degli accoppiamenti: nona contro dodicesima e decima contro undicesima, si gioca in gara unica in casa della meglio piazzata. Nel turno successivo settima e ottava, con il fattore campo a favore, giocheranno con le vincenti del turno precedente, chi la spunta va ai play off. Una formula questa che terrà viva la regular season fino all’ultima giornata, mancano ancora sette partite prima e poi ognuno dei team tirerà le proprie somme su come sono andate le cose. Ci sono ancora sette passi da fare, la Virtus ovviamente spera di poter allungare la propria stagione, prima staccando il pass per i play in, e se i meriti saranno superiori ai demeriti, andarsi a giocare la promozione con le prime otto del girone. Coach Galetti ora ha nel proprio arco anche la freccia Valentini, ma deve fare i conti con gli acciaccati Masciarelli e Anaekwe che hanno saltato la sfida di Conegliano con il San Vendemiano. L’allenatore spera di recuperarli già per la sfida di domani al PalaRuggi con Agrigento. I siciliani, battuti all’andata, hanno quattro punti in più della Virtus, dalle 20.30 l’obiettivo è quello di vincere nuovamente per dimezzare lo svantaggio. Archiviato il match con Agrigento, ci saranno due settimane di preparazione prima del derby con l’Andrea Costa che la V imolese giocherà in trasferta. Il 29 marzo il match esterno con Desio quintultimo e con tanta voglia di recuperare.

Poi strada facendo Masciarelli e compagni giocheranno con Saronno e Lumezzane in casa, mentre in trasferta sui campi di Omegna e Capo d’Orlando. Sette gare per chiudere la regular season: primo obiettivo la salvezza, poi si vedrà.

Antonio Montefusco