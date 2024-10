Basket B Nazionale: l’analisi del tecnico dopo lo stop a Mestre. Galetti: "La Virtus è partita bene. Poi ha smesso di essere efficace»

La Virtus, dopo i primi due quarti ha accarezzato l’idea di fare il colpo a Mestre, nella seconda metà di partita è venuta fuori la forza degli avversari e i gialloneri a fine match sono stati costretti a registrare uno scarto di 21 punti. Un punteggio troppo pesante per quanto si è visto sul terreno di gioco, a tratti Magagnoli e compagni hanno tenuto in scacco il gruppo allenato da Ciocca. "Abbiamo delle responsabilità sul pesante punteggio finale – commenta coach Galetti –, alleno una squadra che deve avere una solidità difensiva e a un certo punto della gara abbiamo smesso di essere efficaci. Quando fatichi ad attaccare, che è una grave colpa e dall’altra parte invece le cose vanno bene, poi diventa difficile recuperare. Domenica avevamo speso tantissimo a livello fisico, un giorno di riposo in meno si è fatto sentire". La Virtus non è stata fortunata nel momento in cui sono usciti i calendari, prima San Vendemiano, poi Mestre, due squadre indicate fra le favorite per il salto di categoria.

Nonostante questa è arrivata la vittoria all’esordio, mentre nel secondo match i gialloneri hanno tenuto il campo e sono stati in vantaggio fino al terzo quarto: "Di fronte avevamo una squadra solidissima come è Mestre, potevamo fare qualcosa di meglio a inizio terza frazione, li stavamo giocando ancora bene in attacco, poi però diventa dura quando prendi certi parziali. Quando si è stanchi non si è concentrati nei compiti tattici e la testa non ha retto per tutto il tempo. A metà quarto quarto, abbiamo tirato i remi in barca pensando già alla prossima partita che giocheremo domani al PalaRuggi con Piacenza da preparare in pochissimo tempo". La V imolese dovrà essere più forte anche di un calendario così tosto e imprevedibile.

Antonio Montefusco