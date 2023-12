Basket B Nazionale: l’immagine della patrona della pallacanestro mostrata prima di New Flying Balls-Roseto per un messaggio di speranza. La Madonna del Ponte illuminerà Ozzano

La Madonna del Ponte scenderà a Ozzano. La venerata immagine della patrona della pallacanestro italiana sarà la protagonista di un momento a lei dedicato all’interno del palasport di Ozzano in occasione della gara di serie B Nazionale tra i New Flying Balls e Roseto.

Si tratta di un evento particolare, fortemente voluto dall’amministratore delegato del Club Stefano Giannasi, e che mette in primo piano una devozione molto forte da parte del mondo della palla a spicchi. "Nel mondo stiamo vivendo una serie di situazioni – spiega Piero Giusti, uno dei promotori dell’iniziativa – che rendono molto particolare questo Natale e che ci devono far riflettere. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno diffondere un messaggio di speranza e di pace sia per chi è credente, sia per chi è amante della pallacanestro utilizzando quelli che sono i valori trasmessi dal nostro sport".

Questa sera nell’impianto ozzanese è previsto un secondo evento legato alla solidarietà. Dall’apertura della biglietteria, un’ora prima dell’inizio della gara previsto per le 20.30, e per tutta la durata dell’incontro sarà allestito un banchetto dedicato all’Associazione Gli Onconauti.

"Ci occupiamo di un nuovo bisogno di salute – specifica il direttore scientifico dell’associazione Stefano Giordani –. Che è la necessità di miglioramento della qualità e stile di vita e dei pazienti oncologici lungo sopravviventi. Si tratta di quei malati che intraprendono un percorso per guarire da un tumore".

Massimo Selleri