Basket B Nazionale: momento negativo per i biancorossi. Andrea Costa, serve una reazione. Intanto nuova multa per la società

Rialzarsi dopo la deludente sconfitta con Piacenza e riprendere una marcia che nell’ultimo periodo ha visto l’Andrea Costa fermarsi troppe volte nell’ultimo mese. Se la preventivabile sconfitta con Legnano a metà dicembre non sembrava avere lasciato troppi strascichi sul piano del gioco e né sulla classifica (se non per le tre gare di squalifica del PalaRuggi), i due ko successivi con Saronno e Crema avevano acceso i riflettori sulle difficoltà che stava attraversando l’Andrea Costa, che proprio in quel momento si trovò alle prese con l’assenza prolungata di Sanguinetti (dalla gara di Crema anche di Filippini) e con un gioco offensivo che stentava a decollare. Le due vittorie con Omegna e Fiorenzuola, centrate grazie soprattutto a una prova balistica oltre le righe, sembravano avere colmato il vuoto riaperto dalle sconfitte di Capo d’Orlando e Piacenza.

Due gare a punteggio basso nelle quali le difficoltà offensive della squadra di Matteo Angori (particolarmente con Piacenza) sono tornate a galla, con i biancorossi attaccati alle iniziative di Klanjscek e poco più, e senza la fiducia necessaria per vincere una volata finale che, in un modo o nell’altro, poteva essere alla portata. C’è da superare gli strascichi di una sconfitta che ha fatto male, come ha ammesso Angori a fine gara a Cervia. La trasferta di domani sera a Mestre (che ha salutato l’esterno Sebastianelli) appare ostica ma non impossibile, così come le seguenti con Desio e Ragusa; a patto di ritrovare lo smalto di inizio stagione.

Intanto la sconfitta di Cervia ha portato la consueta tassa per la società biancorossa richiesta dal giudice sportivo, leggi l’ammenda di 732 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico di casa agli arbitri", oltre all’ammonizione "per guasto dell’apparecchio dei 24 secondi".