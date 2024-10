Basket B Nazionale: netto successo ieri sera al PalaRuggi. La Virtus Imola va al galoppo. Anaekwe segna e domina

VIRTUS IMOLA

103

PIACENZA

82

VIRTUS: Masciarelli 19, Magagnoli 10, Vaulet 9, Valentini 12, Ricci 12, Ambrosin 13, Kadjividi, Anaekwe 19, Morina 6, Fiusco 3, Santandrea, Vannini. All. Galetti.

PIACENZA: Klanskis 4, Perin 4, Morvillo 3, Longo, Zoccoletti 9, Blair 8, Molinari, Chiti 29, Lanzi 9, Taddeeo 16. All. Salvemini.

Arbitri: Mammoli e Ricci.

Note: parziali 21-22; 46-35; 77-54. Tiri da due Virtus Imola 17/39, Piacenza15/25 . Tiri da tre: 14/24; 10/28. Tiri liberi: 27/32;22/24 . Rimbalzi 33; 20.

La Virtus gioca una partita di slancio, mettendo da parte le scorie della sconfitta maturata in settimana a Mestre, i gialloneri si sono presi un’altra vittoria casalinga battendo agevolmente Piacenza. Non era una sfida semplice, la terza in solo 6 giorni, quando vinci la fatica sparisce e tutto torna ad essere più roseo. Battere i piacentini non era scontato, gli uomini di Galetti ci hanno messo abnegazione, voglia anche nei momenti meno facili, e quando fai questo, creare i presupposti per un’affermazione è più facile. Comincia benissimo la Virtus che va subito 8-2 firmato da Valentini, Ricci e Vaulet, Piacenza però non ci sta e a metà tempo c’è solo un canestro di differenza (10-8). Gli ospiti vanno sopra con la tripla di Chiti (13-14) e allungano con Zoccoletti (13-16).

Il quarto si chiude con le due squadre quasi appaiate (21-22). E’ una partenza a razzo quella della Virtus nel secondo quarto, parziale di 13-4 e gialloneri sul +8 (34-26) a metà tempo. Gli imolesi scappano con i canestri di Masciarelli e Anaekwe (40-29). All’intervallo lungo la gara è saldamente in mano ai gialloneri (46-35). Al rientro dagli spogliatoi i piacentini vanno sotto di 17 (55-38) quando Vaulet segna da 3 a 7’07’’ dalla terza sirena.

I gialloneri giocano sul velluto e Masciarelli, con la sua bomba, fa +20 (58-38). Qui Piacenza tenta il recupero, ma la forbice si allarga ancora e la gara è praticamente chiusa (77-54). L’ultimo tempo è servito solo per le statistiche.

Antonio Montefusco