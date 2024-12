Basket B Nazionale: ore 18 al PalaRuggi arriva la capolista Legnano che punta alla promozione. La Virtus cerca l’impresa finale

La Virtus è pronta a chiudere l’anno 2024 giocando al PalaRuggi (palla a due ore18) affrontando la capolista Legnano. Una gara all’apparenza dal pronostico più o meno scritto, i milanesi arrivano ad Imola con uno score di 15 partite vinte e solamente due perse: Treviglio-Legnano 77-72 (13 ottobre) e Legnano-San Vendemiano 99-105 (7 dicembre). Una seconda sconfitta più o meno recente a cui poi sono seguite le vittorie con Andrea Costa al PalaRuggi 59-70 e l’affermazione interna con la Fulgor Fidenza 79-67.

E’ fuori da ogni dubbio che i legnanesi sia una squadra fortissima, capace di vincere anche 10 partite di fila, un gruppo che tira con il 50% da 2, il 40% da tre e con il 76% dalla lunetta. Numeri importanti, supportati da tanti giocatori che possono far male in ogni zona del campo, coach Paolo Piazza può tirare fuori a turno l’elemento duttile a quel determinato momento del match: "Ci attende una partita davvero tosta – le parole di coach Gianluigi Galetti – dovremo essere molto bravi contro la capolista del nostro girone che gioca bene, ha struttura fisica e numeri importanti. Giochiamo in casa e con il supporto dei nostri tifosi proveremo a fare una grande partita. Vogliamo chiudere questo 2024 nel migliore dei modi, ben sapendo l’avversario che avremo davanti e il match che ci attende".

E’ la prima di due sfide casalinghe consecutive, sabato prossimo i gialloneri affronteranno Desio ancora al PalaRuggi: "Ora siamo concentrati sulla sfida con Legnano – conclude Galetti-, giocata questa penseremo all’incontro successivo sempre in casa nostra tenendo ben presente quanto questo campionato sia difficile per la qualità degli avversari e un calendario con impegni sempre ravvicinati".

Le gare (serie B Nazionale girone A, 18esima di andata): Casale Monferrato-Robur Saronno, Desio-Lumezzane, Omegna-Fulgor Fidenza, Crema-Andrea Costa 72-70, Treviglio-San Vendemiano, Vicenza-Piacenza, Fiorenzuola-Blacks Faenza, Capo d’Orlando-Mestre, già giocata Agrigento-Ragusa 89-82.

La classifica: Legnano 30; Treviglio 26; Blacks Faenza 24; Omegna e San Vendemiano 22; Capo D’Orlando e Fulgor Fidenza 20; Andrea Costa, Desio, Mestre e Agrigento 18; Virtus Imola, Vicenza, Casale Monferrato e Lumezzane 16; Piacenza 12; Robur Saronno 10; Fiorenzuola e Crema 8; Ragusa 6.