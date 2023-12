Basket B Nazionale: procede l’iter per il passaggio di proprietà guidato da Pavani. Andrea Costa, via al nuovo corso: "Gli imprenditori sono al lavoro»

Si muovono i primi passi ufficiali per il passaggio di proprietà dell’Andrea Costa. L’interesse della cordata di imprenditori messi assieme da Christian Pavani si conferma concreta e attraverso un’operazione di due diligence accordata con l’attuale proprietà dell’Andrea Costa Imola 2022 verificheranno lo stato dei conti biancorossi prima di procedere con l’acquisizione societaria, programmata per l’estate 2024. La due diligence è un’operazione di routine nei casi di acquisizioni societarie, per approfondire tutti i dati e le informazioni che sono al centro della trattativa. Nell’occasione sarà seguita dal dottor Rosario Morelli della ConsultINT & Partners di Bologna, il professionista di riferimento scelto dalla cordata di imprenditori, e dovrebbe durare un paio di mesi. Non arriva ancora nessuna conferma sui nomi dei potenziali acquirenti, ma se inizialmente l’interesse era partito da imprenditori del bolognese, ora la cordata si è allargata anche a potenziali imprenditori imolesi.

"Imprenditori di Imola e Bologna stanno effettivamente lavorando per garantire un degno futuro alla società gloriosa e storica della pallacanestro imolese" recita il comunicato diffuso ieri dall’Andrea Cista che avvia in maniera ufficiale il nuovo tentativo di cambio della società biancorossa. Con la speranza, da parte di via Valeriani, che questa volta si concluda in maniera diversa rispetto a qualche mese fa. Passando alle questioni del campo, la settimana di allenamento dei biancorossi si è finora svolta senza assenze di rilievo, con tutti gli uomini a disposizione di coach Di Paolantonio in vista della sfida casalinga di domani con Vicenza.

Luca Monduzzi