Basket B Nazionale. Squadra contestata, il club: "Lanciata anche una birra addosso a uno di noi». Andrea Costa, un appello ai tifosi: "Basta rabbia, ci serve una mano»

Restare uniti per questo finale di stagione. All’indomani della sconfitta interna di domenica, con contestazione annessa, l’Andrea Costa fa quadrato e prova a riportare nell’ambiente biancorosso quella serenità ora mancante. Anche chiamando a raccolta la propria tifoseria in vista di un finale di stagione decisivo che passerà per il derby di domenica 23 e proseguirà per le successive sei gare nella quale ci sarà da conquistare una salvezza resa più complicata dalle ultime prove.

"Sappiamo quanto le sconfitte possano essere deludenti per il nostro pubblico – si legge nella nota del club –; lo sono per tutti noi, da chi scende in campo ogni domenica, da chi lavora dietro le quinte e da chi dirige i lavori. Capiamo quanto possa essere sconfortante anche per coloro che ogni domenica seguono la squadra, soprattutto in trasferta… ma perdere è altamente frustrante soprattutto per chi indossa questa maglia e lo fa con impegno e dedizione. Non sono stati mesi facili: abbiamo giocato lontano dalle mura amiche, abbiamo affrontato turni infrasettimanali che in un periodo negativo non hanno aiutato il cambio di guida tecnica".

Ferma comunque la condanna per gli insulti alla squadra: "Condanniamo le aggressioni verbali rivolte ai giocatori e, in particolare, un episodio fuori dal PalaRuggi: una birra lanciata addosso ad un nostro. Per noi è insindacabile il rispetto che va portato a tutti i nostri tesserati e comunque diamo merito al responsabile per essersi scusato".

E in chiusura l’appello all’unità per le prossime gare. "Chiediamo al nostro pubblico, ai nostri tifosi, alle nostre tifose e a quelli che ci hanno sempre accompagnato di farlo a maggior ragione adesso. Rimaniamo uniti, non solo per la prossima partita, dalla quale potrebbe passare una stagione, ma da qui al termine di questa annata. Sappiamo quanto il nostro pubblico possa dare la spinta giusta, aiutiamoci tutti a rilanciare il gruppo... Portiamo a casa il risultato, insieme da squadra, squadra vera in campo e sugli spalti". Dal campo la squadra ha ripreso ad allenarsi ieri e lo farà fino a sabato.

Partnership. Si unisce ai partner biancorossi la Connitek, azienda di Castenaso attiva nel settore della connessione per i settori industriale, ferroviario e militare.

Luca Monduzzi