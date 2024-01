Basket B Nazionale. Virtus Imola, Redikas: ieri il primo allenamento

Dovydas Redikas ieri ha sostenuto il suo primo allenamento con la Virtus. Prima della seduta ha parlato a lungo con coach Mauro Zappi, poi ha conosciuto uno a uno i suoi nuovi compagni di squadra, insieme a loro ha fatto lavoro atletico e tattico di avvicinamento alla gara con San Vendemiano che la V imolese giocherà domani al PalaRuggi. Il club giallonero ha già fatto tutte le pratiche per poter schierare Redikas, manca solo il nulla osta del Basket Club d’Orchies il team francese da cui è stato prelevato dal direttore sportivo Carlo Marchi. C’è tempo fino a stasera per inserirlo a referto, se ciò non dovesse avvenire, il playmaker lituano sarà a disposizione per il match successivo che gli uomini di Zappi giocheranno sabato sera ad Ozzano. La Virtus spera di averlo in campo già domani.