Basket B Play In Gold. Vismederi Costone. Il girone di ritorno va preso di rincorsa

Una sola vittoria e cinque sconfitte. È il bilancio del girone di andata del play-in gold del Costone. Ma i freddi numeri non dicono tutto. Il Vismederi sta infatti attraversando un periodo delicato in cui occorre analizzare nel dettaglio le 6 partite di seconda fase. Con Borgomanero in casa e a Casale Monferrato (sconfitte per 90-84 e 77-64), la squadra di coach Michele Belletti ha prodotto meno di quanto ci si potesse aspettare. Un trend invertito con Oleggio, nel match più sfortunato, in cui Bruttini e soci hanno fatto sudare sette camice ai ragazzi di Catalani, arrendendosi solo dopo un overtime (105-96), pur costretti a fare a meno di Nasello. La lesione alla spalla del fuoriclasse gialloverde è stata una vera tegola: da lì in poi la squadra è stata chiamata a un extra-sforzo, snaturando in parte anche le proprie caratteristiche tecniche, per colmare quel vuoto. Ma da lì è arrivata una reazione forte del collettivo gialloverde che la settimana scorsa ha ottenuto prima una vittoria convincente su Gazzada (91-73) e poi è stato battuto a Tortona (76-67) e da Pavia (100-91). Sconfitte diverse: se con Derthona il Vismederi si era fatto sorprendere dalla brillantezza degli avversari, con i lombardi il Costone ha avuto la forza di reagire e di riaprire una partita dopo essere scivolato sotto le 20 lunghezze. Il tutto nonostante "l’endemica" assenza di Nasello che oggi coach Belletti conta di poter riavere a disposizione in due settimane. Nel frattempo però il Vismederi, per la prima volta, è scivolato fuori dalla zona playoff: il girone di ritorno va quindi affrontato di rincorsa, con la determinazione di risalire la classifica, nonostante le difficoltà. Il distacco dall’ottavo posto è minimo, i giochi sono apertissimi: se l’atteggiamento sarà quello visto con Oleggio o nell’ultima parte del match con Pavia, il Costone può e deve dire la sua.