Basket B play-in. Tarros torna in campo contro il Derthona Nella serie B interregionale di basket, la prima giornata di ritorno dei play-in ha visto il rinvio del match Tarros Spezia-Varese. Risultati e classifica aggiornata con Quarrata in testa. Prossimo incontro per la Tarros Spezia contro il Derthona il 7 aprile.