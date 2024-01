Basket. Baskin a Vigarano domenica 4 febbraio

Appuntamento con il Baskin, la 3ª giornata del campionato, domenica 4 febbraio dalle 9 al PalaVigarano, con tre partite in programma organizzate da Sbf. Ospiti e intrattenitori dell’evento l’associazione In.Da.Co, scuola di danza dedicata alle persone con disabilità e che vanta numerose medaglie d’oro a livello nazionale. Inoltre durante la mattinata verrà presentata ufficialmente la nuova divisa del Baskin, gentilmente offerta dai partner Bondi e Linvisibile, e il sopramaglia offerto da Il Giardino di Mattia. Infine l’evento sarà seguito e filmato da StudenTG, una troupe televisiva di studenti specializzati in ambito giornalistico. L’ingresso è gratuito per tutti i tesserati e i sostenitori, l’auspicio è di avere una risposta numerosa di pubblico per una giornata che riempirà il cuore di amore e felicità.