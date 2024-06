Basket Benfatto ’promuove’ i Legends: "Una bella stagione. Ora il derby con il Cmc"

"Una stagione oltre le aspettative, un campionato andato bene e tutta la squadra merita i complimenti". A parlare è il play Alessandro Benfatto, il capitano dei Legends che hanno chiuso il primo campionato in Divisione regionale 1 con una salvezza senza affanni. "Fin dalle prime giornate abbiamo fatto fronte alla assenza di Fontanelli, e così è venuta fuori la forza del gruppo che è quella che ha fatto la differenza – continua Benfatto –. Non c’è stata una vittoria che sia andata sopra le altre, sono state tutte belle, ma quella contro il Viareggio alla penultima ci ha garantito la salvezza". Il calendario ha offerto anche due derby inediti con l’Audax: "Sono state partite equilibrate, un bene per la città, finite con un successo per parte: per noi un buon risultato". Sui playoff, dove i gialloviola sono usciti subito con il Rosignano, nessun rammarico: "Gara2 poteva andare meglio ma eravamo troppo stanchi, va bene così". Per la prossima stagione ancora niente di certo: "Faremo con quello che abbiamo, credo che il gruppo sarà riconfermato, tutti lo vorrebbero. Ci sarà un derby inedito con il Cmc che affronteremo serenamente, siamo tutti amici".

ma.mu.