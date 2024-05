Basket Bertieri spiega la stagione fallimentare del CmC "Considerazioni errate sul grado di difficoltà del campionato"

"Considerazioni errate sul livello del campionato che ci hanno condizionato fin dall’inizio, inserimenti fatti pensando ad un certo tipo di campionato che poi invece si è rivelato diverso". Per coach Michele Bertieri (nella foto) sono questi i motivi principali della stagione del Cmc che si è conclusa nel modo peggiore, con una retrocessione arrivata nella seconda fase dei playout della serie C regionale. "Il bilancio del campionato è negativo prima la partenza di Bruno, quindi l’infortunio di Sequani a fine ottobre, poi Melegari che ha lasciato per problemi di lavoro. Le valutazioni fatte a inizio stagione erano sbagliate: il campionato è stato di alto livello, le società hanno investito molto, c’erano roster competitivi. Invece la nostra realtà è diversa, il livello del nostro roster era più basso del livello del campionato, speravamo di conservare la categoria, ma non è andata così. Adesso abbiamo un mese per ragionare e programmare".

Il roster biancoceleste: Giacomo Fiaschi (play), Marco Mancini (play-guardia), Lorenzo Suriano (pivot), Lorenzo Melegari (pivot), Mattia Pipolo (play), Pietro Cirillo (ala), Matteo Russo (play), Donato Tedeschi (pivot), Pietro Sequani (ala), Michelangelo Nicoli (guardia-ala), Francesco Nannetti (ala grande), Lorenzo De Angeli (play-guardia), Giacomo Sessa (play), Filippo Claudio Torre (play-guardia), Matteo Toppetti (play), Diego Orsini (guardia).

ma.mu.