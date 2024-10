Basket. Biancorossi a lezione da due prof d’eccezione

Marco Sodini, tecnico viareggino con alle spalle esperienze in società blasonate come Olimpia Milano, Virtus Bologna e Cantù oltre che nel settore federale con le Nazionali minori, e Luigi Datome, ex campione protagonista tanto in Italia che in Europa e in Nba oltre che capitano della Nazionale azzurra (oggi coordinatore del Settore Squadre Nazionali Maschili). Due figure di assoluto prestigioso del panorama cestistico italiano con cui avranno la possibilità di allenarsi anche nove ragazzi (più due riserve a casa) del settore giovanile dell’Use. L’iniziativa è denominata ‘Ogni regione conta’ ed è stata promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro con lo scopo di coinvolgere i migliori talenti Under 18 con un ricco programma di attività e formazione. Per quanto riguarda la Toscana i due tecnici saranno presenti da lunedì a mercoledì prossimi a Livorno, San Miniato e Arezzo per questo progetto del settore squadre nazionali che ha come obiettivo quello di dare lo slancio necessario a far crescere i settori giovanili del territorio.

Sodini e Datome alleneranno tre gruppi di sedici ragazzi Under 18, divisi per province, incontrando anche gli allenatori, gli arbitri, i preparatori fisici, i giocatori e anche i genitori del territorio, con dei raduni aperti a tutti. Il Biancorosso Sesa sarà presente con Tommaso Baldacci, Edoardo Giantini, Pietro Ramazzotti e Cosimo Regini (classe 2007), Marco Ancillotti e Alberto Chelini (‘08) e Matteo Dani, Cesare Ramazzotti e Gregorio Zaraffi del 2009. Come riserve a casa il 2008 Dario Corsi e il 2009 Luca Dimiccoli. Gli atleti biancorossi parteciperanno alla seduta di martedì 22 alle 14 a San Miniato. "Per la nostra società poter essere presente con così tanti suoi tesserati ad un’iniziativa così importante è motivo di grande soddisfazione" commenta il presidente dell’Use, Luca Sesoldi. Intanto nelle ultime gare del vivaio biancorosso hanno festeggiato l’Under 17 Eccellenza maschile (104-68 nel derby con San Miniato) e l’Under 19 femminile (38-63 a Livorno).