Basket - "C» donne. Bieffe Porcari domina. Superato Grosseto

Settimana più che positiva per la prima squadra del Basket Femminile Porcari che milita in serie "C" regionale. Vince Porcari, in testa dall’inizio alla fine, un dominio piuttosto netto, come indica il punteggio finale: 87-55.

Partita tutt’altro che scontata per le ragazze di coach Salvioni che, arrivando da due sconfitte consecutive e avendo perso nella partita di andata con le grossetane, erano ben consapevoli dell’importanza di questa gara.

Porcari parte forte, ma Grosseto mette a segno un paio di triple che le tiene in gara, chiudendo il primo 20-15 per le padrone di casa. Nel secondo quarto si amplia il divario fra le due squadre ed è evidente come le porcaresi siano entrate in fiducia sul tiro. Si va all’intervallo 41-27.

Nel terzo e nel quarto periodo coach Salvioni fa ruotare tutte le giocatrici e tutte rispondono alla chiamata concentrate e non mollando un centimetro, sia in difesa che in attacco. Questo fa sì che Porcari chiuda a 87 punti, contro i 55 delle grossetane e porti a casa una vittoria piena di soddisfazione e che riporta entusiasmo in casa gialloblu.

Bieffe: Granata 5, Del Carlo, Fusco 5, Tovani 5, Calanchi 6, Melchino 16, Bianchi 1, Ter Braake 12, Tocchini 12, Menchini, Giusti 8, Bartoli 17. All.: Salvioni.

Parziali: 20-15; 41-27; 63-42; 87-55.

Massimo Stefanini