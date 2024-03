Basket c e d. Sbf ko a Bologna. Successo 4 Torri

Termina con una sconfitta la prima fase di campionato per la Scuola Basket Ferrara, che sul campo della Sg Fortitudo fa ruotare le seconde linee risparmiando i senatori e incappando in un sonoro -21 finale (85-64). Coach Campi ha scelto di dare ampio spazio ai giovani, per tutelare invece i ‘senior’ Costanzelli, Bastoni, Ghirelli e Berti, poco utilizzati in questo ultimo spicchio di prima fase. Dopo aver tenuto bene il campo per tre quarti, la Sbf ha pagato dazio nei dieci minuti finali, coi padroni di casa bravi e fortunati ad alzare le percentuali al tiro. Ora una settimana di stop poi la pool salvezza dove la Scuola Basket si giocherà il mantenimento della categoria: già certe due avversarie, Santarcangelo e la stessa Sg Fortitudo, si attendono invece di scoprire le squadre dell’altro girone di Serie C. In serie D, decima vittoria di fila per la Despar 4 Torri, che supera 78-70 Faenza.