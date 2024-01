Basket C e D. Scuola Basket a +30. Vince anche la 4 Torri

La Scuola Basket torna alla vittoria, e lo fa con autorità infliggendo un "trentello" alla malcapitata Guelfo Basket, a conferma dei progressi dell’ultimo periodo con coach Mattia Campi in panchina. Alla Bondi Arena finisce 87-57, in una partita sostanzialmente dominata dai padroni di casa, che già nel secondo quarto scavano il solco decisivo portandosi all’intervallo con sedici lunghezze di vantaggio. La ripresa è un monologo della Sbf, che allunga fino al +30 della sirena, ribaltando anche la differenza canestri. Top scorer è stato Ghirelli con 20 punti, a ruota capitan Berti con 18, Braga con 16, Cazzanti con 13 e Costanzelli con 10. In serie D arriva la terza vittoria di fila a Bertinoro (60-70) e, soprattutto, il quarto posto in classifica per la Despar 4 Torri. Top scorer Beccari con 15 punti.