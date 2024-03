Basket C e D. Scuola Basket cade in volata. Dodici di fila per la Despar 4 Torri

C’è grande rammarico in casa Scuola Basket per l’esito della prima gara della ‘poule salvezza’ per non retrocedere in Divisione Regionale 1. Gli uomini di Campi, acciaccati e privi di Berti e Ouattara, giocano una partita gagliarda ma devono arrendersi nel finale alla Sg Fortitudo (93-88). In una sfida per certi versi inaspettatamente a punteggio alto, Sbf tiene botta e risponde colpo su colpo ai padroni di casa: alla sirena del terzo quarto gli estensi conducono 68-66, poi nell’ultimo parziale subentra un po’ di stanchezza e i bolognesi allungano grazie soprattutto alla prova ‘monstre’ di Lanzarini (32 punti per lui). A Ferrara non bastano i 24 di Cazzanti e i 17 di Ghirelli, ma coach Mattia Campi può ritenersi ampiamente soddisfatto della prova dei suoi: certo, i due punti avrebbero fatto comodissimo, ma in vista delle prossime sette gare Sbf è consapevole di potersela giocare. Nell’altra partita del girone Santarcangelo ha battuto 73-68 Montecchio.

In serie D, è servita una grandissima prova di carattere alla Despar 4 Torri per non interrompere la striscia di vittorie. Alla fine è arrivato il dodicesimo successo consecutivo per i granata, al termine di una gara sempre a inseguire il Lusa Basket Massa, autore di una prestazione maiuscola al Pala 4T: ma non è bastata contro capitan Bertocco, che tra ultimo quarto e supplementare segna 20 pesantissimi punti che affondano gli ospiti. La Despar vince 92-85 e agguanta così Budrio al secondo posto in classifica. Si sapeva che sarebbe stata una partita difficilissima, e così è stato per 45 combattutissimi minuti: "Abbiamo

vinto con carattere, dopo aver approcciato la partita comunque bene a livello cestistico", commenta coach Francesco Villani al termine del match. "Massa però ha preparto bene la gara, mettendoci in difficoltà anche con difese a uomo, a zona e press, con tanti cambi. Devo fare i miei grandissimi complimenti ai ragazzi, perché vincere questo tipo di partite dà l’immagine

della squadra che vogliamo essere".