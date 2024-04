Basket C e D. Scuola Basket e 4 Torri, tocca a voi

Nella ‘poule salvezza’ di Serie C, la Scuola Basket è chiamata a battere un colpo dopo la sconfitta all’esordio con la Sg Fortitudo, e questa sera (ore 20) alla Bondi Arena gli estensi vanno in campo contro i reggiani di Montecchio per cercare di muovere la classifica. Per evitare quantomeno l’ultimo posto, che coincide con la retrocessione diretta in Divisione Regionale 1, gli uomini di Campi hanno bisogno di ritrovare un successo che manca da diverse settimane: complice un’infermeria sempre piuttosto zeppa, Sbf ha visto rallentare il proprio processo di crescita, e anche stasera gli acciaccati saranno parecchi. Certamente out il lungo Ouattara, che a causa di uno strappo muscolare ne avrà almeno per una ventina di giorni, in dubbio anche Daniele Ghirelli per un problema al gomito. Dall’altra parte del campo, Montecchio presenta nomi importanti come il lungo Germani e la guardia tiratrice Di Noia: non sarà facile, ma la Scuola Basket ha assoluta necessità di vincere. In serie D, passata la pausa di Pasqua, la Despar 4 Torri si prepara a ritornare sul parquet, stasera alle 20.30 al Pala Ferrari di Castel San Pietro Terme.