Basket - "C" femminile Bieffe corsaro. Successo a Fucecchio nel recupero

Porcari vince il recupero infrasettimanale a Fucecchio (35-60) a chiusura del girone di andata. Un successo di larga misura con Ficeclum, in una ostica trasferta. Parte subito bene il Bieffe Porcari che difende forte fin dal primo minuto, come richiesto da coach Salvioni e chiude il primo quarto a + 10. Le ragazze di capitan Giusti vogliono dare la loro impronta al match e ci riescono, portando a casa i primi due quarti con il risultato di 31-13. Al rientro dallo spogliatoio le porcaresi non mollano un centimetro e doppiano le avversarie nel terzo periodo: 44-22. Poi è gestione e le gialloblu si portano a casa due punti importanti in chiave play-off, chiudendo 60-35. Ma non c’è tempo di riposarsi. La testa è già alla partita di domani, in casa con Firenze, alle 18. Bieffe Porcari: Granata 2, Del Carlo 3, Fusco 6, Tovani 4, Calanchi 2, Melchino 3, Tasha, Teerbrake 8, Menchini, Tocchini, Giusti 14, Bartoli 18.

M. S.