Basket - "C» femminile. Bieffe sconfitto fuori. Oggi il derby con Pisa

Con un quarto periodo da dimenticare – parziale 2-16 per le avversarie – , sconfitta a Prato per la prima squadra del Bieffe Porcari. Finisce 55-46 per le padrone di casa. I primi due erano stati in equilibrio, mentre le gialloblu avevano chiuso il terzo tempo avanti 40-34. Purtroppo i dieci minuti finali hanno capovolto la situazione, con le porcaresi in balìa delle avversarie, incapaci di contenerle in difesa e di organizzare buoni attacchi.

Delusione nelle fila gialloblu a fine match; anche lo staff tecnico si aspettava di vedere un diverso atteggiamento della squadra sul parquet; di fatto solo il terzo tempo è stato all’altezza. Da segnalare, in una serata negativa, l’esordio in "C" della classe 2007 Camilla Tovani che ha realizzato anche i suoi primi punti in questa categoria. Ora bisogna reagire subito, a partire da oggi, alle 18, al "Palasuore", contro Pisa.

M. S.