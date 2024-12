Basket C femminile. Landini parte a razzo

Palla a due per il campionato regionale di serie C femminile di basket, con due squadre spezzine ai nastri di partenza: Cestistica Spezzina e Gino Landini Lerici se la vedranno con Lavagna, Ardita Juventus, Pegli, Cestistica Savonese, New Abc Ponente, Amatori SB Savona e Basket Sestri. Il campionato ha preso il via un po’ a singhiozzo, col rinvio di molte partite delle prime due giornate: la Gino Landini Lerici ha debuttato vincendo nettamente sul Basket Sestri 73-44, mentre la Cestistica Spezzina ha espugnato il parquet dell’Ardita Juventus Genova con un netto 77-38. Oggi in programma Cestistica Savonese-Gino Landini (ore 18) e Pegli-Cestistica Spezzina (19.30). Nella vittoriosa partita sul Sestri la Gino Landini Lerici ha schierato: Conselmo, Demi R., Bagalà, Demi G., Mondini, Cacopardo, Oueslati, Saloni, Bracco, Gioan, Castorina, Mangano.

Nella foto: la squadra della Gino Landini Lerici.