Basket - "C» maschile. Bama decimato stasera a Prato

La trasferta era già molto difficile in partenza. Se, poi, ci aggiungiamo un team decimato (staff tecnico compreso) dall’influenza, allora si va oltre. Questa sera, alle 21.15, quello che rimane del Bama sarà di scena lungo il Bisenzio, contro Pallacanestro Prato, una delle favorite per la vittoria finale.

Rosablu in clamorosa emergenza. Oltre alle assenze di Cannone, Nieri e Chiarugi, si sono aggiunti gli stati influenzali di Doveri e Falchi, già febbricitanti domenica scorsa. Senza contare tutto lo staff tecnico, con febbre da cavallo in atto. Fatto, questo, che ha impedito al team di allenarsi. La speranza è recuperare in extremis un minimo sindacale di presenze.

M. S.