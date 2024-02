Basket: "C" maschile. Bama, la sera dei verdetti

Ultima giornata di regular season con i verdetti in serie "C" unica toscana di basket. Il Bama Altopascio, alle 18.30 di oggi (tutte le gare in contemporanea) affronta, al "Palapertini" di Ponte Buggianese (arbitri Baldini di Castelfiorentino e Pampaloni di Terranuova Bracciolini), la squadra del Fucecchio che, in tutta la prima fase, ha vinto, pensate, solo una partita.

I rosablu sono penultimi, al decimo posto e, quindi, sembrerebbe una gara quasi ininfluente, stile amichevole. E, invece, complice un regolamento astruso, per utilizzare un eufemismo, ha una sua importanza. Sì, perché nella seconda parte di stagione, ci si porta dietro i risultati acquisiti nella prima. Quindi, avendo già vinto in trasferta all’andata, capitan Bini (foto a destra) e compagni, in caso di affermazione, si porterebbero dietro quattro punti, se capiteranno insieme al team della Valdera fiorentina. La squadra di Traversi (foto a sinistra) potrebbe anche arrivare nona: se vince con Fucecchio e, contemporaneamente, Union Prato perde con Montevarchi, avendo, con i lanieri, la differenza canestri favorevole. A seconda del piazzamento, cambieranno gli scenari e gli avversari.

Stasera, dunque, spazio alla calcolatrice per capire contro chi la franchigia altopascese, mai retrocessa sul campo in trentaquattro anni di storia, dovrà affrontare per mantenere la categoria. Molte le combinazioni possibili. La fortuna giocherà un ruolo fondamentale, stile riffa natalizia.

Nel frattempo vogliamo dare spazio a quella che potremmo definire una piccola grande storia. Infatti certe situazioni, a volte, vengono date per scontate. E non lo sono. Anzi, sono più uniche che rare. L’azienda Bama Spa ha rinnovato la sponsorizzazione per l’anno solare 2024 con la società del presidente Sergio Guidi che ha commentato: "Sono ormai diciassette anni che indossiamo con orgoglio i nostri colori in primis e con altrettanto orgoglio il logo della rinomata azienda di Altopascio".

E non è finita qui. Arriva un nuovo supporto per il team altopascese. Entra a far parte della famiglia rosablu anche l’azienda Multicom Lucca - Carta e Detersivi per hotel, ristoranti, bar, con sede in via per Sillico, a Pieve Fosciana.

Massimo Stefanini