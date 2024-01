Basket: "C" maschile. Bama, missione compiuta

BAMA ALTOPASCIO

69

UNION PRATO

55

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 6, Cannone 7, Bonfanti, Bini 6, Galligani 7, Baroncelli 10, Barbarosa 20, Doveri 13, Michelotti n.e.. All.: Traversi.

UNION PRATO: Municchi, Vignozzi 5, Bellandi 5, Bogani 9, Simoncini, Corsi 17, Lanari 7, Biagi 10, Cavicchi 2, Bonetti n.e., Dionisi. All.: Rossi.

Arbitri: Borchi e De Trane di Pontedera.

Note: parziali 15-19, 37-37, 56-44.

PONTE BUGGIANESE - Missione compiuta. Il primo spareggio salvezza se lo aggiudica il Bama che ribalta ampiamente anche la differenza canestri, vista la sconfitta (81-79) dell’andata. Decisivo il terzo quarto da 19-7 per i rosablu che hanno dovuto inseguire in avvio il giovane team laniero. Agguantata la parità all’intervallo lungo, nella ripresa lo scatto che ha deciso il match. Ottimo Barbarosa; tre giocatori in doppia cifra: oltre al croato, menzioni per Baroncelli, oltre che per Doveri (foto a destra). Tutto ciò in attesa di recuperare gli infortunati Nieri, Chiarugi e Dal Canto, gli ultimi due ormai lungodegenti. Nel quarto periodo Bini e compagni arginano il tentativo di rimonta degli ospiti.

Una volta tanto ha funzionato a dovere la difesa per il team di Traversi (foto a sinistra), con soli 55 punti concessi agli avversari.

La franchigia del presidente Sergio Guidi è sempre penultima, a quota 10; quinta vittoria stagionale. Ma, a 12, un solo successo di distanza, ci sono proprio Union Prato (su cui i rosablu hanno il computo canestri favorevole), Valdisieve e Bottegone Pistoia che, unica nota storta della serata, ha inaspettatamente vinto a Livorno.

Da qui si capisce l’importanza della partita di questa sera, ore 21.15, con meno di 48 ore di riposo, che mette di fronte proprio i pistoiesi al Bama. Altro spareggio, stavolta in trasferta. Contro i pistoiesi Altopascio ha vinto all’andata. Vincere, per la compagine di coach Traversi, significherebbe aggancio in classifica, ma con il 2-0 negli scontri diretti e tutto ciò rappresenterebbe davvero un bel viatico verso una strada ancora lunga e impervia, ma pur sempre ancora praticabile, che conduce alla salvezza. Sentieri ripidi e irti di difficoltà, quelli dove il vecchio cuore del Bama Altopascio si esalta.

Massimo Stefanini