Basket: "C" maschile. Bama, successo pesante

BAMA ALTOPASCIO

91

SYNERGY SAN GIOVANNI

76

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 9, Cannone 11, Nieri, Bonfanti, Bini Enabulele 10, Galligani 5, Torrigiani 7, Covino 14, Donati 2, Barbarosa 24, Doveri 9. All.: Traversi.

SYNERGY SAN GIOVANNI VALDARNO: Coppi 5, Lanucci, G.Mesina, F.Mesina n.e., Coradeschi 2, Marchionni 3, Bianchi 4, D’Arrigo 14, Quaglia 10, Rossini 4, Ceccherini 18, Morandini 16. All.: Baggiani.

Arbitri: Cignarella e Barbanti.

Note: parziali 21-19, 53-39, 75-58.

PONTE BUGGIANESE - Vittoria mai in discussione per il Bama che prosegue la sua marcia verso la salvezza. L’equilibrio è durato soltanto nel primo quarto; poi Bini e compagni, grazie ai 32 punti segnati nel secondo periodo, hanno preso il sopravvento, arrivando anche a vantaggi cospicui: + 22. Nel finale i rosablu hanno risparmiato i titolari e fisiologicamente, magari, mollato un pizzico di determinazione a successo acquisito; altrimenti ci sarebbe stata pure la soddisfazione di valicare quota cento nel punteggio. Ma non ha importanza. C’era solo un risultato disponibile e l’autorità con cui il team di Traversi (foto a destra) lo ha ottenuto fa ben sperare per il futuro: domenica prossima, in casa, contro Carrara e mercoledì 27 marzo, nel turno infrasettimanale pre-pasquale, a Pontedera, i due impegni chiave di questa prima fase.

La classifica, infatti, aggiornata dopo le gare di ieri, è la seguente: Don Bosco Livorno 12; Pontedera, Valdisieve, Bama Altopascio e Union Prato 10; Carrara e San Giovanni Valdarno 4 (con marmiferi e valdarnesi ormai tagliati fuori). Le altre cinque squadre, invece, lottano strenuamente per ottenere i primi tre posti che valgono la salvezza diretta e garantiscono la permenenza nella categoria. Non è semplice, ma il club del presidente Sergio Guidi ci proverà con tutte le sue forze e sarebbe una vera impresa, dopo quanto accaduto in regular season, con giocatori che hanno dovuto lasciare per motivi di lavoro (Mencherini), chi ha appeso le scarpette al chiodo (Baroncelli), oltre ad una marea di infortuni.

E, per rimanere in tema, contro San Giovanni Valdarno problema ad una caviglia per Barbarosa (foto a sinistra) che, ricadendo dopo una tripla, ha messo il piede su quello di un avversario, con distorsione. Si spera non si tratti di qualcosa di serio.

Massimo Stefanini