BASKET - "C» MASCHILE. Due ala-pivot al Bama. Ecco Torrigiani e Donati

Due giovani a rinforzare il roster del Bama che dovrà disputare la poule salvezza, dopo una stagione con tanti infortunati, come Dal Canto e Chiarugi, da tempo fermi. I due nuovi (i tesseramenti devono essere perfezionati, ma si tratta di dettagli burocratici) sono: Daniel Donati, classe 2004, centro e Lorenzo Torrigiani, 22 anni, ala-pivot. Il club sta lavorando per renderli disponibili già per la gara di sabato sera, a Carrara, contro CMC, per il primo turno dei play-out, con i rosablu vogliosi di riscatto. Non sarà semplice, visto che Bini e compagni arrivano agli spareggi con soli 4 punti in dote.

