Basket - "C» maschile: poule salvezza. Il Bama Altopascio fa harakiri e ora rischia di finire di nuovo nei guai

BAMA ALTOPASCIO: Falchi 3, Cannone 3, Nieri n.e., Bonfanti n.e., Bini Enabulele 14, Galligani, Torrigiani 12, Covino 6, Donati n.e., Barbarosa 8, Doveri 12. All.: Traversi.

CMC CARRARA: Russo 4, Suriano 2, Sequani 19, Fiaschi 12, Mancini 2, Tedeschi 12, De Angeli 2, Cirillo 8, Pipolo 6, Torre n.e., Nannetti n.e., Sessa n.e.. All.: Bertieri.

Arbitri: Mattiello di Buggiano e Fabbri di Campi Bisenzio.

Note: parziali 12-17, 25-39, 39-49.

PONTE BUGGIANESE - Roma-Lecce? In questo caso vi sono altre partite da giocare, ma il contraccolpo potrebbe essere simile a quella storica gara di calcio del 1986, con scudetto perso dai giallorossi. Il Bama Altopascio decide di "suicidarsi", sportivamente parlando, perdendo contro una squadra che non ha più molto da chiedere, se non arrivare penultima. Pur con l’attenuante di un Barbarosa che ha giocato praticamente infortunato e con le proteste per due falli tecnici e qualche decisione arbitrale che non è andata giù a tutto l’ambiente, i rosablu, però, sono mancati al tiro, in alcuni frangenti in difesa e, forse, anche in convinzione.

Già, perché Bini e compagni erano ritornati a meno quattro dopo i primi venti minuti da dimenticare, con soli venticinque punti realizzati e sotto di quattordici. Arrivati quasi all’aggancio, c’è stato il nuovo crollo.

Ora, in classifica, comandano Prato (che ha battuto di quarantaquattro Don Bosco), con i livornesi a pari punti, così come Valdisieve, tutte a 12. Bama e Pontedera (che si sfidano nella città della Piaggio mercoledì 27 marzo, alle 21.15) a quota 10; staccate Carrara, a 6 e San Giovanni Valdarno a 4.

Mas. Stef.