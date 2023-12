Basket - "C» maschile. San Vincenzo non perdona il Bama

BAMA

72

SAN VINCENZO

104

PONTE BUGGIANESE - Meno 37 all’andata, meno 31 al ritorno. Sulla superiorità di San Vincenzo non c’è discussione, però i rosablu erano falcidiati dalle assenze e dai problemi. Senza Cannone, Nieri (ne avrà per un mese), Chiarugi e Dal Canto, Barbarosa non al meglio. Però bisogna anche riconoscere che la partita è durata solo pochi attimi: 35-13 il primo quarto per i labronici, 61-34 all’intervallo lungo. Ospiti che, nei primi 20’, hanno tirato con una percentuale da tre di 1216. Tradotto: difesa altopascese non all’altezza. Nella ripresa il Bama arriva a -16, ma è un fuoco di paglia.

M. S.