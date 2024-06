Basket C. Niente miracolo Apl. Curtatone chiude la serie

Non riesce il miracolo alla Galvi Lissone che perde nettamente anche gara-2 e lascia strada verso la finale a Curtatone, grande favorita per la promozione contro una tra Bocconi e Bottanuco che nel week-end giocheranno la “bella“. La squadra di Mazzali, alla sua ultima partita in panchina da allenatore, non ha lo stesso approccio di gara-1 e va subito sotto 7-0 dopo tre azioni costringendo il coach al time-out. Ammannato è scatenato e poco dopo lo scarto è già in doppia cifra (4-15). I brianzoli provano a restare attaccati alla partita, ma Curtatone trova sempre soluzioni intelligenti grazie a una buona circolazione di palla. Conti chiusi già all’intervallo (29-50 al 20’). Alla fine per l’Apl sarà -23 (57-80). Una partita che potrebbe chiudere un ciclo: Marinò (foto) dovrebbe smettere, altri potrebbero seguirlo nella scelta.

Ro.San.