BASKET C poule salvezza. Castelnovo Monti supera Novellara

CASTELNOVO MONTI

89

NOVELLARA

70

CASTELNOVO MONTI: Vozza D., Giberti, Magnani 10, Vinciguerra 18, Bucci, Longagnani 6, Bosnjak 14, Codeluppi 8, Bravi 4, Tosti 11, Morini 8, Parma Benfenati 10. All. Vozza.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 3, Frediani 14, Morini Mar. 9, Folloni 7, Rinaldi, Franzoni 4, Morini Mat., Spaggiari ne, Iannelli, Riccò 12, Doddi 15, Bovio 6. All. Boni.

Arbitri: Boccia di Reggio Emilia e Belfadel di Bologna.

Parziali: 21-19, 45-37, 67-54.

Tutto come da pronostico nel derby valido per la prima giornata della poule salvezza di Serie C. Ad imporsi è l’E80 Group Castelnovo Monti (2), che supera Novellara (0) al termine di una gara in crescendo, trascinata da ben 5 uomini in doppia cifra; gli ospiti giocano alla pari nel primo tempo, con Doddi e Frediani sugli scudi, per poi cedere nettamente alla distanza.