Basket c poule salvezza. Correggio non sa più vincere

MAGIK PARMA

85

CORREGGIO

77

MAGIK PARMA: Pedron 12, Manzi 13, Kapllanaj ne, Malinverni ne, Boffelli 10, Gorreri 5, Montanari 7, Saiz Otero 13, Tognato 5, Ferrari 6, Lasagni 14. All. Olivieri.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 13, De Toni ne, Morgotti 17, Sutera 3, Pini 15, Guardasoni L. ne, Manicardi ne, Iori 9, Guardasoni M. 6, Spallanzani ne, Lavacchielli 14. All. Pantaleo.

Arbitri: De Santis e Baraldi di Modena.

Parziali: 27-13, 45-35, 68-57.

Prosegue la serie negativa della Pallacanestro Correggio (0), ancora a secco di vittorie nella poule salvezza di Serie C. La formazione giallo-nera esce sconfitta al PalaPadovani di Parma contro il Magik (4), bravo a prendere il largo in avvio e a gestire i tentativi di rimonta degli ospiti, guidati da Morgotti e Pini, che tuttavia non trovano lo spunto per riaprire i giochi.