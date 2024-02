Basket C. Scuola Basket sorride in volata contro Lugo

In Serie C arriva il terzo foglio rosa stagionale per la Scuola Basket, che al Palavigarano batte 70-68 gli Aviators Lugo e si rilancia in classifica dopo un periodo negativo in termini di risultati. I ragazzi di coach Campi soffrono per lunghi tratti della gara, anche a causa di un arbitraggio discutibile, toccano la doppia cifra di svantaggio nel terzo quarto poi escono alla distanza e nell’ultima frazione piazzano il break decisivo. Sugli scudi Costanzelli e il giovane Ouattara, che nel momento più difficile agguantano diversi rimbalzi offensivi, regalando alla Sbf tante seconde occasioni da sfruttare. Un successo che dà fiducia in vista del prosieguo del campionato, a poche giornate dall’avvio della seconda fase. Prossimo impegno giovedì alle 21.15 col Cmp Global Basket.