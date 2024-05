Basket C Unica Play-out. Harakiri Folgore. Ora deve vincere per non retrocedere La Folgore Fucecchio perde l'occasione di chiudere la serie dei play-out sul proprio campo, cedendo alla Juve Pontedera. Nonostante un inizio positivo, la squadra non riesce a mantenere il vantaggio, subendo la rimonta avversaria. Ghiaré si distingue con 29 punti, ma non basta. La 'bella' si giocherà a Pontedera.