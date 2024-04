Basket Cala il sipario sulla “Divisione regionale 1“. Audax irriconoscibile. Stagione fallimentare. Si salva solo l’attacco

E’ un sipario molto mesto quello calato sul campionato di “Divisione regionale 1“ dell’Audax. Una stagione iniziata male e finita peggio, nel peggior modo possibile, con una retrocessione in una categoria che non si ricorda a memoria d’uomo. Salvatisi nei playout del passato campionato di C silver, la società ha optato per rinunciare al titolo della C unica (nel frattempo C gold e C silver sono confluite nella C unica) cedendolo al Pontedera. E chi si aspettava un campionato da protagonista da parte di una nobile decaduta, ha dovuto ricredersi presto perchè la squadra non ha mai girato fin dalle prime partite di coppa Toscana dove, dopo avere superato i 16esimi, è stata eliminata negli ottavi. Poi è inziato il campionato: 24 partite, 10 vittorie e 14 sconfitte che hanno fruttato 20 punti, che hanno voluto dire decimo posto e retrocessione (per lo 0-2 rimediato negli scontri diretti con Invictus Livorno, anch’essa giunta a quota 20).

Eppure l’Audax ha realizzato 1746 punti (terzo attacco più prolifico, come quello della capolista Lucca e secondo solo a Rosignano e Grosseto) e 1847 subiti (di gran lunga la difesa più perforata). La stagione è stata costellata da infortuni, arrivi e partenze, ma di sicuro la difesa ha avuto delle grosse responsabilità, mentre solo a sprazzi è riuscita ad esprimere un gioco decoroso.

ma.mu.

Nella foto, l’ala Gianluca Castigliego