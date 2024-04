BASKET CAMPIONATI GIOVANILI UNDER 19, UNDER 17 E UNDER 15. Golfo dei Poeti mette sotto il Cus Genova: ora ai playoff la sfida contro l’Olimpia

Buon terzo posto della Golfo dei Poeti nel Girone Top 1 del campionato Under 19 maschile, chiuso con un 72-62 rifilato in casa al Cus Genova. Golfo dei Poeti in campo con: 14, Maccari 12, Poletto 12, Vignali 11, Russo 11, Rocchi 10, Bidini T. 2, Cabano, Bidini M., Tavilla, Biasol, Auzaj. Golfo dunque ai playoff e attesi negli ottavi di finale dall’Olimpia di Arma di Taggia, contro cui giocherà in casa l’eventuale bella. Vittoriosa pure la Under 17 della Golfo dei Poeti, in casa sul Tigullio, travolto con un 79-44. In campo Gaspari 26, Pignoli 19, Nardi 9, Paganini 8, Russo 9, Andreani 4, Sancarlo, Sammartano, Mudo’, Redaelli. La Golfo dei Poteti accede così alla Coppa Liguria dove partirà dagli ottavi di finale contro la My Basket Genova (eventualmente in casa lo spareggio). Ai playoff infine la stessa Under 15 in Eccellenza Toscana, con debutto contro il Siena.