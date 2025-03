Basket Campionato interregionale di serie B. Number8 sconfitta a Orvieto. Sempre costretta a inseguire

Trasferta umbra amara per la Medicina Unica Number8 che, nella 9ª di ritorno del campionato interregionale di serie B di basket femminile, è sconfitta a Orvieto per 69-51 (parziali 20-16, 36-25, 55-38). Le apuane, seste in classifica con 24 punti assieme a Terni, sono scese in campo prive di Diakhoumpa e Ratti, e con alcune giocatrici influenzate, e non hanno saputo arginare in modo efficace la maggiore intensità e determinazione delle avversarie.

Nonostante tutto, la partita sembra iniziare nel migliore dei modi per le massesi, con due triple di Maiocchi, subito replicate da due tiri non contestati che in un attimo fanno rientrare le umbre. Da quel momento le padrone di casa prendono il controllo della partita e le bianconere sono costrette a inseguire senza mai dare l’impressione di poter recuperare. A metà gara è già –11, che diventa –17 dopo mezz’ora. Nell’ultimo quarto le locali gestiscono il vantaggio senza troppi affanni.

Lo score: Guerrieri 15, Tabara Mbaye (nella foto) 13, Maiocchi 8, Amadei 6, Candelori 4, Varone 2, Murgese 3, Giazzon. Prossimo appuntamento domani, alle 20, al palazzetto di Massa, contro il Golfo Piombino.

ma.mu.