Basket Campionato regionale silver. L’Under 15 dell’Audax batte Massa nel derby. In classifica è ottava

Salgono a quattro i successi dell’Under 15 dell’Audax che partecipa al campionato regionale silver di categoria. Nella decima e penultima giornata di andata, la squadra allenata da Andrea Zanetti e Paolo Gallerini, vince in casa il derby con Massa per 46-41 (parziali 12-8, 19-19; 32-32) al termine di una partita equlibrata e combattuta, risolta solo nell’ultimo quarto (parziale 14-9) dove i gialloazzurri hanno mostrato maggiore lucidità. Tabellino: Carro C. 25, Fantoni 15, Carro M. 4, Corbani 2, Raggi, Remedi, Biagini, Bini, Innocenti, Menconi, Andreani.

Dopo un avvio di stagione positivo (due successi con Cascina e Pisa, rispettivamente per 57-51 e 74-48) i carraresi hanno collezionato un filotto di sconfitte, nell’ordine con Lucca (49-32), Valdera Capannoli (52-55), Calcinaia (66-37) e San Miniato (64-78). Poi è arrivata la vittoria su Ghezzano (62-52), un nuovo capitombolo in casa della capolista Pontedera (79-45) e il successo ora con Massa. In classifica l’Audax è ottava con 8 punti.

ma.mu.