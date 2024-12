Basket Campionato regionale Under 17. L’Audax di Gallerini piega il Monsummano e mantiene il primato

E’ un successo che mantiene la squadra al comando della classifica, seppure in condominio con la Pontremolese che però vanta il vantaggio nello scontro diretto (62-46), quello che l’Under 17 dell’Audax ha ottenuto tra le mura amiche contro il Monsummano per 46-40 (parziali 12-14, 19-25, 38-30) nell’8ª giornata del campionato regionale. Partita molto combattuta tra i carraresi allenati da Paolo Gallerini che giocano per mantenere il primato e i termali che vogliono restare nella zona di alta classifica.

I gialloazzurri partono contratti, faticano a trovare la via del canestro e a metà gara sono addirittura sotto a -6 (parziali 12-14 e 7-11). Al rientro in campo dopo il riposo lungo la partita però cambia volto: ora la squadra è più aggressiva, gioca meglio e con una difesa molto stretta (parziale terzo tempino 19-5) mette il naso davanti, gestisce l’ultimo tempino (parziale 8-10) e chiude a +6. Lo score: Alibani 6, Massimo Carro 16, Corbani, Lin, Matteo Carro 6, Ferla 5, Loche, Giannarelli, Fantoni 13.

ma.mu.