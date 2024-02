Basket. Cavezzo vince a Rimini. Ed è aggancio in classifica

Serie B femminile, poule play-off: la Wamgroup Cavezzo (Verona 21, Calzolari 19) torna da Rimini con il bottino pieno. Il successo per 53-67 permette l’aggancio in classifica. Dopo la parità a quota 13, Cavezzo prende il largo fino al +16 grazie alle giocate del duo Verona-Calzolari. Rimini vince l’ultimo parziale 19-17, ma ormai non basta per riprendere le ragazze di coach Piatti. Altro successo per le Basketball Sisters Piumazzo (Palmieri 21, Melloni 11), che superano 57-47 Fiorenzuola. Dopo il 18-10 dei primi 10’, un break di 12-0 locale vale il +19, che si riduce +13 alla pausa (37-24); nel secondo tempo Fiorenzuola va avanti 41-42, ma le Sisters non si scompongono e, con il duo Palmieri-Melloni, tornano in doppia cifra di margine chiudendo i conti.

Divisione Regionale 1, girone A: una super Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 26, Tomesani 13) sbanca 72-78 il campo di Anzola. La formazione locale rincorre i bianco-verdi ma, complice il 21-12 del secondo quarto, va 38-31 alla pausa di metà partita. Castelfranco, però, piazza in maniera fulminea il break di 9-0 ad inizio terza frazione suggellato dall’appoggio al vetro di Coslovi; i bianco-verdi sono rivitalizzati e continuano a martellare con Govoni, per il 27-9 che li porta avanti 47-58 alla penultima sirena. Anzola ci prova con Baccilieri, ma la Ottica Amidei mette le mani sulla partita nel finale, grazie a due triple (Govoni e Roncarati), ai liberi di Tomesani ed al canestro con fallo subito di Cempini. Perde fuori casa la SPV Vignola (Torricelli 24, Cappelli 21), sconfitta 81-66 per mano di Basketreggio. Reazione tardiva da parte dei giallo-neri, con i reggiani ormai avanti di 20 lunghezze; Vignola rientra solamente fino al -10, non trovando i tiri giusti per riaprire la contesa.

Serie C unica: match senza storia quello di Scandiano, nel quale Modena Basket (Casu e Nasuti 11) cede per 79-58. Tre triple di Astolfi indicano la retta via per i reggiani, con Mo.ba che va presto sotto in doppia cifra. Tanti errori modenesi aprono facili contropiedi per i padroni di casa, che chiudono il match.

Davide Ceglia