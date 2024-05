Basket: Cento quasi salva, duello Nardò-Chiusi per A2, Agrigento e Luiss Roma in difficoltà, Latina retrocessa

Il successo sulla Luiss Roma nel recupero propone una situazione di classifica che vede Cento quasi salva, duello fra Nardò e Chiusi per il restante posto in A2, Agrigento e Luiss Roma spacciate, Latina matematicamente in B. "Abbiamo avuto altre facce, altro spirito e altra energia rispetto a domenica – ha commentato coach Bassi nel post gara –. Siamo tornati ad essere noi, commettendo sì errori, ma mettendo in campo quaranta minuti di grande solidità. La Luiss ha giocato con energia ed ha avuto il merito di non mollare neanche quando abbiamo fatto gli strappi nel primo tempo e nel terzo quarto. Sono stati bravi a rientrare in ogni occasione, ma noi non ci siamo disuniti, abbiamo scelto bene i tiri, infatti sono state poche le palle perse, e difensivamente siamo stati solidi. Sapevamo delle capacità dei loro giocatori e il lavoro fatto è più che discreto". Dopodomani si replica ancora contro la Luiss Roma, a campi invertiti, per la sesta giornata: "Sicuramente avranno un approccio di energia e fisicità – ha assicurato Bassi –. Per quanto riguarda gli aggiustamenti, ormai ci conosciamo abbastanza bene gli uni con gli altri. Limeremo qualcosa noi, ma lo faranno anche loro e continueremo a lavorare sulle caratteristiche individuali e sul non far correre l’avversario. Soprattutto quest’ultimo potrebbe essere un aspetto chiave e da non concedere alla Luiss; potrebbero diventare pericolosissimi".