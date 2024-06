Basket, che successo per i ragazzi di coach Bonora. La Bondi Vis promossa in Divisione Regionale 2

Lo scorso martedì si è completato il capolavoro di un’annata stupenda per la Divisione Regionale 3 di coach Bonora, che andando a vincere in casa dei Borderline Bo ha conquistato la promozione in Divisione Regionale 2. Inizio contratto della Bondi Vis, i ragazzi sentono l’importanza della gara, i padroni di casa piazzano subito un 10 a 0 terrificante che obbliga coach Bonora a chiamare time-out e parlarci su. Il coach striglia i ragazzi che tornano in campo più spavaldi ed iniziano a recuperare lo svantaggio, con difesa e belle realizzazioni dal campo, a fine primo quarto gara in equilibrio, 21-20 il parziale. Secondo quarto che vede nuovamente i Borderline essere padroni del campo, i biancoazzurri arrancano, così i bolognesi scappano di nuovo a +10, la Bondi Vis prova a reagire ed accorcia il distacco, si va alla pausa lunga con i Borderline avanti 41-36.

Al rientro dagli spogliatoi rientra una Bondi Vis che gioca meravigliosamente, i biancoazzurri

stringono le maglie in difesa e giocano attacchi molto ben organizzati, recuperando prima lo

svantaggio per poi provare ad allungare, ma i padroni di casa non ci stanno, la gara diventa equilibrata e giocata punto a punto, a 10’ dalla fine sono i biancoazzurri ad essere davanti, 60-62. Ultimo quarto che deciderà chi sarà la squadra a salire, le due squadre giocano punto a punto, una gara bellissima, poi la Bondi Vis ha la forza di dare una spallata alla partita ed allunga, i vissini vanno sopra le righe e conducono in porto una vittoria fantastica, 78-83 il risultato finale, che vale la Promozione in Divisione Regionale 2. A fine gara un Bonora visibilmente commosso racconta: "Voglio ringraziarvi di cuore per questa stagione incredibile. Avete dimostrato grinta, determinazione e un grande spirito di squadra. Ogni partita dei playoff è stata stellare e il merito di questa promozione è tutto vostro. Sono orgoglioso di ognuno di voi. Continuate a divertirvi insieme. La difesa di squadra è stata la chiave del risultato finale. Grazie per questa annata indimenticabile".