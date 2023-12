Basket, chiude l’anno con un passo falso, la IES Sport Pisa, in Divisione Regionale 2

Pisa, 19 dicembre 2023 – Termina l’anno con un passo falso, la IES Sport Pisa, nella decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno infatti ceduto in casa di fronte al fanalino di coda Basket Piombino, che ha così colto il suo primo successo in trasferta. I blues sono calati alla distanza, quando la zona avversaria ne ha messo in evidenza i limiti nelle conclusioni da fuori. LA CRONACA – Buona partenza per i biancocelesti, con gioco veloce e rapidi contropiede, che consentono a Gravina e compagni di chiudere il primo quarto sopra di 6, allungando poi a più 11 in avvio del secondo. Il vantaggio si riduce progressivamente quando gli ospiti passano a zona, con la IES in difficoltà a trovare il canestro dalla distanza: una tripla di Piombino, a fil di sirena, rimette di fatto in parità la partita al riposo (34-35). Nel terzo periodo il match si mantiene in equilibrio, ad eccezione di un allungo ospite, subito ripreso dai ragazzi di Campani e Marazzato, nel quarto gli avversari mettono a segno parecchie triple, mente i biancocelesti non riescono a colpire da fuori e, nel giro di pochi minuti, il divario aumenta e diventa irreparabile. I VALORI – In una serata negativa in attacco, soprattutto nel tiro dalla distanza, solo Gravina e Sciamanda terminano in doppia cifra. IES Sport Pisa-Piombino 55-72 Progressivo: 18-12, 34-35, 47-50 IES Sport Pisa: Fedeli 3, Tasca 3, Giusfredi 2, Bonasera 6, Gravina 14, Betti 7, Bonacci, Casagrande 1, Sciamanda 14, Bolelli, Veneziani 5, Gennai. All.: Campani. GC